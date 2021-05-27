Извержение вулкана в Конго: тысячи людей покинули Гому после второго предупреждения

КИЕВ. 27 мая. УНН. Десятки тысяч людей были эвакуированы из города Гома в Демократической Республике Конго, опасаясь нового извержения вулкана. Местные власти заявили, что гора Ньирагонго может снова начать извержение без особого предупреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Ндима Конгба, военный губернатор провинции Северное Киву, приказал в четверг эвакуировать почти треть жителей города, заявив, что магма была обнаружена вблизи Гомы и близлежащих озерах Киву.

"Сейчас мы не можем исключить извержения на суше или под озером", - сказал Конгба.

Он добавил, что существуют и другие риски, связанные со взаимодействием магмы и воды в озере, такие как выброс потенциально опасных газов. По его словам, в 10-ти районах города объявлена ​​эвакуация из-за угрозы лавы.

"Очень важно держаться подальше от потоков лавы из-за опасности смерти от удушья или ожогов, - сказал он. - Люди должны брать с собой минимум... Эвакуацию нужно проводить спокойно и без спешки".

Власти организовали транспортировку людей в город Саке, расположенный примерно в 20 км к западу от Гомы.

Тысячи выехали в Руанду, остановившись в приграничном городе Гисене.

Власти Руанды направили этих людей в бывшей лагерь беженцев.

Контекст

Вулкан, расположенный в 10 км от Гомы, в минувшие выходные извергал лаву, в результате чего погибло 32 человека и тысячи остались без крова.

Тысячи людей покинули дома, но некоторые жители начали возвращаться.

Район сотрясали подземные толчки, которые разрушили несколько домов, а в земле образовались две трещины длиной несколько сотен метров.

Сотрясения также ощущались более чем в 90 км от столицы Руанды Кигали.

Дополнение

Гора Ньирагонго - один из самых активных вулканов в мире, но были опасения, что его активность не наблюдалась должным образом обсерваторией вулкана Гома, поскольку Всемирный банк сократил финансирование из-за обвинений в коррупции.

В отчете от 10 мая обсерватория предупредила об увеличении сейсмической активности.

В прошлом году директор обсерватории Катч Карум сообщил "Науке в действии" Всемирной службы ВВС, что лавовое озеро вулкана быстро наполняется, увеличивая вероятность извержения в ближайшие несколько лет. Но он также предупредил, что землетрясение может спровоцировать катастрофу раньше.

Последнее крупное извержение горы Ньирагонго произошло в 2002 году. В результате этого извержения погибли 250 человек, а 120 000 остались без крова.

Справка

Гома - город в ДРК на берегу озера, в котором проживает около 670 000 человек.