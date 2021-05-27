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Налоговикам разрешили штрафовать фирмы за нарушения при валютных операциях

Налоговикам разрешили штрафовать фирмы за нарушения при валютных операциях

КИЕВ. 27 мая. УНН. Налоговые органы теперь могут штрафовать юридических лиц за нарушение требований валютного законодательства - на 25% от суммы операции при первом нарушении. Соответствующее постановление Кабинета министров № 524 от 26 мая обнародовано на сайте правительства, передает УНН.

Детали

Так, налоговым органам разрешено штрафовать юридических лиц за нарушение требований валютного законодательства, установленных законом "О валюте и валютных операциях" и соответствующими ему решениями НБУ, а именно, по вопросам:

  • проведения расчетов на территории Украины;
  • проведения расчетов по валютным операциям;
  • торговли валютными ценностями и трансграничного перевода валютных ценностей;
  • осуществления отдельных операций в иностранной валюте;
  • осуществления валютных операций в условиях введенных мер защиты.

Налоговые органы могут налагать штрафы на юридических лиц в размере 25 процентов от суммы операции, проведенной с нарушением. А за повторные нарушения - в размере 50 процентов от суммы сделки.

Штрафы могут накладывать в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, на основании результатов проведенных проверок.

Суммы взысканных штрафных санкций направляются в государственный бюджет.

Решение правительства при этом не касается нарушений предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, а также уполномоченных учреждений.

Добавим

НБУ начал "революционную" валютную либерализацию в 2019 году.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, налоговая служба, валюта, штраф, нарушение
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