Налоговикам разрешили штрафовать фирмы за нарушения при валютных операциях

КИЕВ. 27 мая. УНН. Налоговые органы теперь могут штрафовать юридических лиц за нарушение требований валютного законодательства - на 25% от суммы операции при первом нарушении. Соответствующее постановление Кабинета министров № 524 от 26 мая обнародовано на сайте правительства, передает УНН.

Детали

Так, налоговым органам разрешено штрафовать юридических лиц за нарушение требований валютного законодательства, установленных законом "О валюте и валютных операциях" и соответствующими ему решениями НБУ, а именно, по вопросам:

проведения расчетов на территории Украины;

проведения расчетов по валютным операциям;

торговли валютными ценностями и трансграничного перевода валютных ценностей;

осуществления отдельных операций в иностранной валюте;

осуществления валютных операций в условиях введенных мер защиты.

Налоговые органы могут налагать штрафы на юридических лиц в размере 25 процентов от суммы операции, проведенной с нарушением. А за повторные нарушения - в размере 50 процентов от суммы сделки.

Штрафы могут накладывать в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, на основании результатов проведенных проверок.

Суммы взысканных штрафных санкций направляются в государственный бюджет.

Решение правительства при этом не касается нарушений предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров, а также уполномоченных учреждений.

Добавим

НБУ начал "революционную" валютную либерализацию в 2019 году.