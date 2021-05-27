Софию Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании национальной розни в Беларуссии

КИЕВ. 27 мая. УНН. Задержанную 23 мая в Минске Софию Сапегу, девушку белорусского оппозиционера Романа Протасевича, признали подозреваемой в разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной розни (часть 3 статьи 130 УК РБ). Об этом сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

В законе речь идет о действиях, совершенных группой лиц, повлекшие тяжкие последствия. Наказание - до 12 лет лишения свободы.

Сапеге приписывают эту статью как администратору канала "Черная книга Беларуссии", который публиковал личные данные силовиков.

Провластный Telegram-канал опубликовал видео с задержанной Сапегой, где та говорила на камеру, что она редактор этого телеграмм-канала, он признан властями Беларуссии экстремистским.

Что было раньше

В аэропорту Минска 23 мая задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту. Он был в самолете Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Во время полета пилоты запросили в Беларуссии посадку из-за сообщения о минировании. Затем пассажиров отправили на досмотр, где Протасевича и задержали.

Позже оказалось, что задержали также его девушку - гражданку России Софию Сапегу.

Сегодня стало известно, что Путин и Лукашенко 28 мая обсудят тему задержания Софии Сапеги.