Детских лагерей хватает лишь на 12% школьников. Правительство хочет за пять лет увеличить цифру почти в 6 раз

КИЕВ. 27 мая. УНН. Правительство одобрило концепцию программы до 2025 года, согласно которой хочет до 70% школьников обеспечить летним отдыхом и оздоровлением в лагерях и санаториях. На сегодня, говорят в правительстве, мощности сети дошкольных учреждений позволяют оздоровить лишь 12,1% детей школьного возраста. Соответствующее распоряжение Кабмина № 524-р от 26 мая обнародовано на сайте правительства, передает УНН.

Детали

"Выполнение программы позволит... обеспечить оздоровлением и отдыхом в заведениях не менее 70 процентов детей школьного возраста", - указывают разработчики концепции.

В то же время авторы документа отмечают: из-за дороговизны путевок и низкого уровня жизни населения подавляющее большинство украинских семей на сегодня не могут приобрести путевку за полную стоимость.

Поэтому, оптимальным подходом для достижения намеченной цели в документе называется финансирования этих услуг по принципу "деньги ходят за ребенком". Это означает, что приобретение путевок должно происходить за деньги с ежегодной помощи из государственного и местного бюджетов.

При этом в правительстве надеются таким образом создать "конкуренцию", привлечь представителей частного сектора и инвестиции и - расширить сеть оздоровительных учреждений.

На данный же момент, как сообщается, мощность системы учреждений отдыха и оздоровления составляет "около 480 тыс. мест, что удовлетворяет потребность в оздоровлении всего 12,1 процента детей школьного возраста". Также авторы концепции констатируют, что строительство новых заведений и восстановление тех, которые длительное время не работают, фактически прекращено, а работающие нуждаются в модернизации.

Немного статистики

Всего же на сегодня в госреестре есть 734 учреждения для оздоровления и отдыха детей, отмечают авторы документа. При этом ежегодно количество функционирующих заведений уменьшается. Так, по данным местных органов исполнительной власти, в 2016 году функционировало 521 заведение, в 2017 году - 507, в 2018 году - 453, в 2019 году - 404. В то же время, из-за оккупации Крыма и части Донбасса, а также из-за проведения ООС, как отмечается, недоступно 200 таких заведений, 122 из которых - в Крыму.

В 2016 году оздоровлением и отдыхом за средства государственного бюджета обеспечили 14 971 ребенка, в 2017 году - 20 033, в 2018 году - 23 007, в 2019 году - 22 700 детей. Затем для предотвращения распространения COVID-19 было принято решение о нецелесообразности открытия детских заведений оздоровления и отдыха.

А между тем в последние годы сохраняется тенденция к ухудшению состояния здоровья детей. По данным Госстата, ежегодно уменьшается количество детей в возрасте до 17 лет, при этом уровень их заболеваемости повышается. Национальная академия медицинских наук констатирует, что 80 процентов выпускников школ имеют хронические заболевания. Так, в 2019 году в Украине было зарегистрировано 163 886 детей с инвалидностью, в 2018 году - 161 594, в 2016 году - 156 099, что составляет около 2 процентов всего детского населения страны. В 2017 году количество детей, которым впервые установлена группа инвалидности, составляла 16 424, в 2016 году - 16 311.

Дополнение

Программу хотят рассчитать на 2021-2025 годы. Выполнение программы, как ожидается, будет финансироваться "за счет средств государственного и местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством".