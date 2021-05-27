В Лондоне открылся первый в мире небесный бассейн
КИЕВ. 27 мая. УНН. Прозрачный и полностью открытый подвесной бассейн на высоте 35 метров над землей построили между двумя жилыми домами в деловом районе Лондона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Это самый большой отдельный акриловый бассейн в мире.
Глубина бассейна составляет 3 метра, а вес одной воды составляет около 375 тонн.
Длина бассейна - 25 метров. Он сделан из сверхпрочного акрила.
Конструкция получила название Embassy Gardens Sky Pool. Он был изготовлен в Колорадо (США). Бассейн станет частью нового проекта EcoWorld Ballymore Embassy Gardens, который также будет включать бары, рестораны и магазины.
Видеть небесный бассейн со стороны могут все желающие, а вот поплавать в прозрачном бассейне смогут только жители домов и их гости.
Откроется бассейн уже в июне этого года.