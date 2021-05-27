Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского 76995
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
29910

В Лондоне открылся первый в мире небесный бассейн

В Лондоне открылся первый в мире небесный бассейн

КИЕВ. 27 мая. УНН. Прозрачный и полностью открытый подвесной бассейн на высоте 35 метров над землей построили между двумя жилыми домами в деловом районе Лондона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Это самый большой отдельный акриловый бассейн в мире.

Глубина бассейна составляет 3 метра, а вес одной воды составляет около 375 тонн.

Длина бассейна - 25 метров. Он сделан из сверхпрочного акрила.

Конструкция получила название Embassy Gardens Sky Pool. Он был изготовлен в Колорадо (США). Бассейн станет частью нового проекта EcoWorld Ballymore Embassy Gardens, который также будет включать бары, рестораны и магазины.

Видеть небесный бассейн со стороны могут все желающие, а вот поплавать в прозрачном бассейне смогут только жители домов и их гости.

Откроется бассейн уже в июне этого года.

Источник: УНН
Теги: плавание, Великобритания, Лондон, рекорд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.