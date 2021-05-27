Россия отказала в экстрадиции Януковича, Украина будет обращаться снова - Венедиктова

КИЕВ. 27 мая. УНН. Россия отказала в экстрадиции президента-беглеца Виктора Януковича, Украина снова будет обращаться в Москву. Об этом заявила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью Наталье Влащенко, передает УНН.

Цитата

"Мы подавали на экстрадицию - Российская Федерация нам отказала. Конечно, мы еще будем подавать на экстрадицию. Но ... это разные абсолютно производства, их шесть базовых, по которым мы двигаемся. Сейчас ВР приняла закон о заочке (заочное осуждение - ред.), Президент его подписал. Я думаю, это будет толчок в этих процессах", - сказала генпрокурор.

Детали

Венедиктова также прокомментировала историю с международным розыском Януковича, отметив, что это - лишь один из этапов уголовного процесса.

"Всегда есть проблематика выставления карточек Интерпола. Интерпол не очень любит выставлять карточки по статье 111 (государственная измена) потому что это часть блока, где идут так называемые политические производства. Что касается Януковича - там нет незакрытого гештальта. На самом деле у него есть приговор, вступивший в законную силу со 2 октября 2020 года, он приговорен к 13 годам лишения свободы", - сказала она.

Напомним

Офис генпрокурора сообщил в марте, что сторона обвинения пока имеет право начать относительно экс-президента Украины Виктора Януковича процедуру экстрадиции.

Справка

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу, подозреваемого по делу об узурпации власти.

Что касается Януковича уже есть приговор по другому делу. Так, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.



После этого Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене Януковича.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов на Майдане. С тех пор он находился на территории России - в Ростове-на-Дону.