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Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС в июне

Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС в июне

КИЕВ. 27 мая. УНН. Главы МИД стран Евросоюза пригласят Светлану Тихановскую принять участие в следующем заседании Совета ЕС, которое состоится 21 июня. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии, передает УНН.

Цитата

"Мы пригласим госпожу Тихановскую на следующее заседание Совета ЕС в июне", - сказал он.

Детали

Он подтвердил, что министры иностранных дел обсудили инцидент с посадкой самолета в Минске 23 мая.

"Как заявил Евросовет по итогам саммита ЕС, это неприемлемо. Выводы лидеров по этому поводу были ясны. Теперь нам нужно двигаться быстрее в работе над санкциями, которая уже началась и завершится в установленные сроки", - добавил он.

Ранее на этой неделе Тихановская выступила на видеоконференции перед Комитетом Европарламента по иностранным делам, призвав Евросоюз не ограничиваться санкциями против Минска из-за инцидента с экстренной посадкой самолета ирландской компании Ryanair в белорусской столице. Она также призвала ЕС как можно скорее утвердить четвертый пакет санкций против Минска и начать подготовку пятого.

Дополнение

Самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая под принуждением приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Беларуси. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Совет ЕС, Беларусь, оппозиция
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