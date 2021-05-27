NASA и SpaceX отправят в космос кальмаров, светящихся в темноте

КИЕВ. 27 мая. УНН. NASA совместно со SpaceX отправят на Международную космическую станцию (МКС) кальмаров, светящихся в темноте и микроскопических беспозвоночных тихоходок. Как сообщает издание Daily Star, запуск планируется не ранее 3 июля в рамках 22-й миссии американской компании SpaceX Илона Маска, передает УНН.

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"Молодые кальмары бобтейл (Euprymna scolopes) являются частью исследования UMAMI по изучению влияния космоса на симбиотические отношения между кальмаром и бактерией Vibrio fischeri", - приводятся слова представителя NASA.

Детали

Отмечается, что цель данной миссии - исследование реакции микробов на пребывание в условиях микрогравитации.

"Результаты могут способствовать пониманию факторов стресса, которые влияют на людей в космосе, и способствовать разработке контрмер", - заявил исследователь Томас Бутбу.

В экспериментах на орбите будут изучать, мини-кальмаров (длиной всего несколько сантиметров) которые взаимодействуют с организмами симбиотических бактерий, светящихся в стрессовой ситуации невесомости. Бактерии Vibrio fischeri служат их хозяевам своеобразными "лампочками", которые животные могут включать и выключать при поиске пищи в темноте или для ослепления хищных рыб.

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Уточняется, что ученые также будут следить за поведением и состоянием тихоходок в данных условиях, так как эти организмы являются самыми выносливыми на планете.