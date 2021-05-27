Австрия требует от России объяснений из-за отказа согласовать рейс Austrian Airlines в обход Беларуси

КИЕВ. 27 мая. УНН. Австрия сочла “непостижимым” отказ России пропустить рейс авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД Австрии, передает УНН.

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“Реакция России для нас абсолютно непостижима”, — заявили в министерстве иностранных дел, добавив, что это был непропорциональный ответ на меры, принятые после воскресного “жестокого акта воздушного пиратства”.

Детали

В МИД заявили также, что такую позицию сегодня донесли послу России, а посол Австрии в Москве также представил эту позицию России.

Дипломаты призвали Москву разъяснить свою позицию, добавив, что все полеты в Россию и обратно должны выполняться без проблем.

Контекст

Российская сторона сегодня не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие самолета из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через пространство Беларуси.



Ранее Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA).

Добавим

Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику “Белавиа” к своим авиапространству и аэропортам.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

27 мая руководители министерств иностранных дел стран ЕС собираются в Португалии проходит для обсуждения реализации экономических санкций против Беларуси.

Как отметил глава дипломатии Жозеп Боррель, санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорт калия и транзита газа.

Что предшествовало

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться.



После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.