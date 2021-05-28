Перед стартом Евро-2020: сборная Украины сохранила место в рейтинге ФИФА

КИЕВ. 28 мая. УНН. ФИФА опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, в котором Украина сохранила позицию в топ-25, сообщает УНН со ссылкой на УАФ и сайт ФИФА.

Детали

Сборная Украины после апрельского рейтинга сохранила 24-ю позицию и имеет 1514,64 балла, и идет сразу за Австрией. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 16-ая.

Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды — шестнадцатый (0), Австрия — двадцать третий (0), Северная Македония — шестьдесят втором (0).

Соперники “сине-желтых” в отборочном турнире ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция — вторая (0), Финляндия — пятьдесят четвёртый (0), Босния и Герцеговина — пятьдесят пятой (0), Казахстан — 124-й ( 0).

Дополнение

В лидирующей группе также не произошло изменений: Бельгия первая, а за ней следуют Франция, Бразилия, Англия и Португалия.