Решение о запрете импорта электроэнергии из Беларуси не связано с задержанием Протасевича - министр

КИЕВ. 28 мая. УНН. Решение о запрете импорта электроэнергии из Беларуси не связано с ситуацией вокруг Ryanair и задержанием оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевич. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН.

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“Решение о запрете импорта электроэнергии, закупки электроэнергии в Беларуси, не связано с воскресными событиями. Это решение готовилось давно во исполнение договоренностей между украинским и литовским президентами, во-вторых, в интересах украинской энергетической безопасности. Это стратегическое, выверенное, просчитанное решение”, — заявил министр.

Напомним

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 26 мая приняла решение об ограничении до 0 МВт импорта электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября.