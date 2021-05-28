Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на месяц

КИЕВ. 28 мая. УНН. Американская киноакадемия перенесла дату проведения 94-й церемонии вручения премии "Оскар" с 27 февраля на 27 марта, сообщается на ее сайте, передает УНН.

Что известно

Согласно графику, который опубликовала академия, 21 декабря будет представлен список фильмов, вошедших в шорт-лист премии, а 8 февраля будут объявлены номинанты на “Оскар” во всех категориях.

Там также отметили, что в силе останутся изменения требований к участникам, которые приняли в прошлом году из-за пандемии коронавируса: организаторы премии допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн.

В киноакадемии добавили, что дата проведения церемонии снова может быть перенесена. Причину этого там не уточнили.

Напомним

В 2021 году церемонию вручения “Оскара” также перенесли: сначала она была запланирована на 28 февраля, но в итоге состоялась 25 апреля. Решение было принято из-за пандемии коронавируса и карантинные мероприятия, которые действовали в Соединенных Штатах. Как отмечали организаторы, через установленные ограничения многие компании не успевали выпустить свои фильмы в сроки, указанные ранее.