Перед Олимпиадой Евросоюз отправил в Японию 100 млн доз вакцины

КИЕВ. 28 мая. УНН. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, несмотря на собственный дефицит вакцин, в последние месяцы отправил примерно 100 млн доз вакцины в Японию, как "знак поддержки" для проведения Олимпийских игр. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам прошедшего саммита ЕС - Япония, в котором приняли участие премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и глава Евросовета Шарль Мишель, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Европейский союз поддерживает решимость Японии провести Олимпийские Игры в Токио летом этого года. “Мы поддерживаем проведение Олимпийских и Паралимпийских Игр „Токио-2020“ в безопасном и защищенном формате, как символ мирового единства в победе над COVID-19”, — говорится в документе.

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“Премьер-министр (Японии Ёсихидэ) Суга проведет саммит по объявлению взносов в (механизм) COVAX на следующей неделе, и мы надеемся, что эти усилия помогут обеспечить достаточные ресурсы для вакцинации 30% населения мира до конца этого года”, — сказал Шарль Мишель, подчеркнув, что первый приоритет ЕС и Японии — победить пандемию.

Напомним

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название “Токио-2020” было сохранено. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение о допуске японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.