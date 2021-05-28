Впервые за 17 лет: актеры "Друзей" в спецвыпуске рассказали о своих персонажах после сериала

КИЕВ. 28 мая. УНН. Звездный состав американского сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004) во время трансляции на стриминговой платформе HBO Max, в четверг, специального выпуска Reunion ("Воссоединение") предположили, как бы сейчас сложилось бы жизнь их персонажей. Об этом сообщила газета The New York Times, передает УНН.

“Воссоединение”

Кортни Кокс рассказала, что ее персонаж Моника и Чендлер (Мэттью Перри) наблюдали бы, как их дети заканчивают школу, при этом, по мнению актрисы, Моника продолжила бы увлекаться выпечкой. Лиза Кудроу считает, что сыгранная ею Фиби жила бы со своим мужем Майком, роль которого сыграл Пол Радд, где-то в штате Коннектикут, пара завела бы детей, и она защищала бы “детей, которые отличаются от других”.

По мнению Джениффер Энистон, сыгравшая Рейчел, она жила бы семейной жизнью с Россом (Дэвид Швиммер). “Я думаю, мы бы пришли к тому, что были бы женаты, и у нас было несколько детей”, — приводит издание его слова. В свою очередь Джоуи (Мэтт Леблан), забросил бы актерскую карьеру и уехал в штат Калифорния, и открыл бы киоск с сэндвичами.

Детали

Как отмечает издание, Энистон и Швиммер в ходе спецвыпуске признались, что могли стать парой и в реальной жизни, но в итоге отказались от этой идеи, сконцентрировавшись на актерской игре, что пошло на пользу сериала.

Справка

Актеры “Друзей” собрались все вместе на съемочной площадке Stage 24 впервые за 17 лет, чтобы записать эпизод в формате шоу без предварительного сценария. В съемках спецвыпуска также приняли участие певцы Джастин Бибер и Леди Гага, группа BTS, футболист Дэвид Бекхэм, актеры Харингтон, Синди Кроуфорд, а также ранее участвовали в съемках сериала артисты Ларри Ханкин (Мистер Хекклс) и Эллиотт Гулд (Джек Геллер).