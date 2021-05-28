От коронавирусной инфекции в мире умерло уже более 3,5 млн человек

КИЕВ. 28 мая. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло уже более 3,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 169,624,157 человек, из них выздоровели 151,331,229 человек. Количество умерших возросло до 3,525,042.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,999,680), Индия (27,547,705), Бразилия (16,342,162), Франция (5,635,629), Турция (5,220,549), Россия (5,035,207), Великобритания (4,473,677) и Италия (4,205,970).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (607,726), Бразилии (456,753) и Индия (318,821).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 193 367 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 067 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.