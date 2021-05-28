NYT: прокуратура Нью-Йорке ведет расследование в отношении вмешательства украинских политиков в выборы в США

КИЕВ. 28 мая. УНН. Нью-Йоркская федеральная прокуратура расследует возможное вмешательство действующих и бывших украинских политиков в выборы президента США в 2020 году. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Что известно

По данным газеты, прокуроры в Бруклине устанавливают, причастны ли украинские официальные лица к разработке плана по вмешательству в предвыборную кампанию. Их подозревают в распространении ложных сведений про Джо Байдена, в частности “необоснованных заявлениях о коррупции”, через несколько каналов, в том числе — через Рудольфа Джулиани, бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа.

Детали

Расследование, как пишет NYT, было начато в последние месяцы администрации Трампа, в нем принимают участие сотрудники ФБР. Прокуроры изучают поездку Джулиани в Европу в 2019 году, в ходе которой он встретился с украинскими официальными лицами, в том числе с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем. Как сообщает газета, сотрудники американской разведки ранее предупреждали Трампа, что Деркач пытался использовать Джулиани для распространения дезинформации. Сам адвокат говорил, что не получал такого предупреждения.

Представители ФБР и бруклинской прокуратуры отказались от комментариев.

Напомним

В конце апреля в квартире и офисе Джулиани прошли обыски, у бывшего адвоката Трампа изъяли электронные носители информации. Следственные действия были проведены в рамках другого расследования, которое ведет прокуратура Манхэттена. Оно касается контактов Джулиани с украинскими бизнесменами, следствие выясняет, мог бывший адвокат лоббировать их интересы в Белом доме.

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По данным NYT, эти расследования не связаны.

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