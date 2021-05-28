В NASA рассказали подробности шестого полета вертолета Ingenuity на Марсе

КИЕВ. 28 мая. УНН. Шестой полет на Марсе вертолета Ingenuity сопровождался техническими сбоями, но аппарат в целом выполнил поставленную задачу. Об этом сообщил в четверг на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает УНН.

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“Шестой полет состоялся 22 мая, — отметил ведомство. — Вертолету была передана команда подняться на высоту 10 м и переместиться на 150 м в юго-западном направлении со скоростью 4 м/с. Далее он должен был продвинуться еще на 15 м на юг, производя при этом цветную фотосъемку местности, а затем еще на 50 м на северо-восток и осуществить посадку”.

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“Как показала телеметрия, первый этап — 150 м — прошел без помех. Но потом что-то произошло: Ingenuity начал то терять, то набирать скорость и при этом качаться. И так продолжалось до самого конца полета. Перед посадкой, которая завершилась без проблем, бортовые датчики показывали, что отклонения по крену и тангажу у вертолета составили более 20 градусов”, — указал NASA, подчеркнув, что аппарат сумел опуститься в 5 м от заданного места.

Детали

Техники NASA установили, что примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера аппарата произошел сбой, который привел к тому, что таймер фотокамеры стал показывать неправильное время. Данные же таймера играют важную роль в системе навигации вертолета. “Несмотря на все эти проблемы, Ingenuity справился с ситуацией. Полученная информация будет проанализирована, чтобы расширить наше представление о том, как осуществлять полеты на Марсе”, — заметили NASA.

Справка

Вертолет, создание которого обошлось в 80 млн долларов, был доставлен в кратер езеро 18 февраля вместе с марсоходом Perseverance. NASA планирует использовать Ingenuity для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный марсоход, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода — попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

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Ingenuity, масса которого составляет 1,8 кг, впервые взлетел на высоту 3 м и опустился назад 19 апреля, его полет тогда длился всего 39,1 секунды. 22 апреля он уже поднялся на высоту 5 м и отлетел в сторону на 2 м. 25 апреля вертолет преодолел расстояние 50 м и вернулся к месту старта, а 30 апреля — в целом 266 м, проведя в воздухе 118 секунд. В ходе пятого полета 7 мая аппарат переместился на 129 м и впервые совершил посадку в новом месте.