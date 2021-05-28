Иран преследовал семьи погибших сбитого самолета МАУ - Human Rights Watch

КИЕВ. 28 мая. УНН. Власти Ирана преследовали и запугивали семьи погибших авиакатастрофы самолета Международных Авиалиний Украины, который сбили 8 января 2020 года возле Тегерана. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), пишет УНН.

Детали

Согласно предоставленной информации, правозащитники поддерживали связь с родственниками погибших с осени 2020-го по январь 2021 года. Им удалось связаться с 31 родственником жертв, а также теми, кто стал свидетелем отношения к семьям погибших иранской власти.

Как пишет HRW, Служба безопасности Ирана совершала произвольные задержания родственников жертв авиакатастрофы, инициировала допросы и запугивания.

Отмечается, что 16 родственников погибших рассказали, что сотрудники спецслужб прибегали к угрозам, и заставляли их не общаться с иностранными СМИ и следили за людьми, которые посещали места захоронений погибших в авиакатастрофе. В некоторых случаях Иран допрашивал или задерживал семьи на несколько часов.

Правозащитники заявляют, что представители иранских спецслужб одного человека пытали, а трем — угрожали “последствиями”, если те не удалят посты об иранском правительстве в соцсетях.

Напомним

8 января 2020 года рейс PS752 Тегеран — Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находилось 176 человек. Все они погибли. Среди погибших были: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января 2020 заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”.

В феврале 2021 года в СМИ появилась информация о том, что канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, опознанный источниками как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса украинского Boeing рейса PS752 было преднамеренным.



Министерство иностранных дел Украины провело переговоры с представителями органов предварительного расследования и прокуратуры, которые находятся на контакте с иностранными партнерами, и будет координировать усилия по исследованию записи вероятного разговора министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, с целью установления его подлинности.



20 февраля текущего года председатель Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами заявил, что в военной прокуратуре завершено расследование сбития украинского пассажирского самолета под Тегераном.