Раненым от мин детям с инвалидностью повысят пособие на 50%: закон ожидает подписи Президента

КИЕВ. 28 мая. УНН. Законопроект о повышении размера государственной социальной помощи на детей с инвалидностью, получивших ее из-за ранения от взрывоопасных предметов, направили на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные с сайта парламента.

Детали

Речь идет о законопроекте "О внесении изменения в статью 2 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно повышения детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, размера государственной социальной помощи" (№3573), его уже подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Документ повышает размер государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, с учетом всех надбавок, повышений и других доплат, на 50 процентов размера государственной социальной помощи на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Связь инвалидности с ранением или другим повреждением здоровья от взрывоопасных предметов, полученным ребенком с инвалидностью до 18 лет, устанавливается врачебно-консультативными комиссиями учреждений здравоохранения. Заключительными положениями установлено, что документ вступает в силу с 1 июля 2021 года.

По данным разработчиков этого правительственного законопроекта, по результатам исследований Датского Совета по делам беженцев, 111 детей получили ранения от мин или взрывоопасных предметов.

По предварительным расчетам, объем средств, необходимых для выплаты повышенного размера государственной социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, составит 783,10 тыс. грн ежегодно.

Добавим

ВР увеличила соцпомощь определенным категориям детей с инвалидностью, приняв этот законопроект, 21 мая.