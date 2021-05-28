Туристический Кипр с 10 июня отменяет комендантский час
КИЕВ. 28 мая. УНН. Правительство Кипра приняло решение продолжать ослаблять карантин и уже с 10 июня на средиземноморском острове перестанет действовать запрет на выход из дома в вечернее время. Такое заявление накануне сделал министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, передает УНН.
Детали
Министр объявил о дальнейшем смягчении ограничений, введенных из-за COVID-19, сославшись на улучшенные эпидемиологические данные и прогресс программы вакцинации.
После заседания Совета министров, на котором это решение было одобрено, с 10 июня Кипр отменяет ночной комендантский час.
"После оценки данных и в контексте стратегии постепенного возобновления экономики и социальной активности Совет министров принял следующее решение: с 10 июня заканчивается комендантский час", - сказал Иоанну.
С 10 июня, в частности, вновь открываются ночные клубы.
При этом с 1 июня все ограничения на размещение в помещениях в барах и ресторанах будут сняты, а закрытые помещения, включая культовые сооружения, театры и кинотеатры, смогут работать с наполнением на 50%.
Присутствие в домах людей будет ограничено 20 лицами, включая детей и тех, кто живет в доме.
Объявленные меры будут действовать до 30 июня.
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