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Туристический Кипр с 10 июня отменяет комендантский час

Туристический Кипр с 10 июня отменяет комендантский час

КИЕВ. 28 мая. УНН. Правительство Кипра приняло решение продолжать ослаблять карантин и уже с 10 июня на средиземноморском острове перестанет действовать запрет на выход из дома в вечернее время. Такое заявление накануне сделал министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, передает УНН.

Детали

Министр объявил о дальнейшем смягчении ограничений, введенных из-за COVID-19, сославшись на улучшенные эпидемиологические данные и прогресс программы вакцинации.

После заседания Совета министров, на котором это решение было одобрено, с 10 июня Кипр отменяет ночной комендантский час.

"После оценки данных и в контексте стратегии постепенного возобновления экономики и социальной активности Совет министров принял следующее решение: с 10 июня заканчивается комендантский час", - сказал Иоанну.

С 10 июня, в частности, вновь открываются ночные клубы.

При этом с 1 июня все ограничения на размещение в помещениях в барах и ресторанах будут сняты, а закрытые помещения, включая культовые сооружения, театры и кинотеатры, смогут работать с наполнением на 50%.

Присутствие в домах людей будет ограничено 20 лицами, включая детей и тех, кто живет в доме.

Объявленные меры будут действовать до 30 июня.

Дополнение

Для путешествий граждан Украины на сегодня открыты 107 стран - в список недавно добавили Греция, Кипр, Сейшелы.

Источник: УНН
Теги: Кипр, туризм, карантин
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