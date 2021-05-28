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Альпинисты из США и Гонконга установили новые рекорды на Эвересте

Альпинисты из США и Гонконга установили новые рекорды на Эвересте

КИЕВ. 28 мая. УНН. Альпинисты из США и Гонконга установили новые рекорды, покорив Эверест на этой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

75-летний Артур Мьюир стал старейшим американцем, который поднялся на самую высокую вершину в мире высотой 8 848,86 метров, сообщил представитель компании, организовавшей экспедицию.

Кроме того, 45-летняя гонконгская спортсменка Цанг Инь-Хун преодолела пик менее чем за 26 часов, что является кратчайшим временем, затраченным любой женщиной после старта из базового лагеря. Обычно альпинисты проводят несколько дней в разных лагерях, прежде чем достичь вершины.

"Артур Мьюир - старейший 75-летний американец, который покорил Эверест", - сказал Гарретт Мэдисон, руководитель экспедиции компании Madison Mountaineering.

Мьюир побил рекорд Билла Берка, который стал старейшим американцем, который поднялся на гору в возрасте 67 лет в 2009 году.

Цанг отправилась из базового лагеря в 13:20 по местному времени (7:35 по Гринвичу) в субботу и достигла вершины в 15:10 на следующий день, сказал Гьянендра Шреста, чиновник Непала.

Она побила рекорд, установленный непальской женщиной Пхунджо Джанго Ламой в 2017 году, которая покорила Эверест за 39 часов 6 минут.

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У Цанг уже была одна неудачная попытка в этом месяце 12 мая, снежные бури на горе заставили ее отступить.

Источник: УНН
Теги: США, Гонконг, рекорд, Эверест
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