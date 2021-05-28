Россия "передумала" и дала разрешение Austrian Airlines на рейс в обход Беларуси

КИЕВ. 28 мая. УНН. Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя австрийского авиаперевозчика, передает УНН.

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"Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который проходит не по белорусскому воздушному пространству. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно", - сообщила представитель авиакомпании.

Детали

Как отметили в Austrian Airlines, разрешение на выполнение дальнейших запланированных пассажирских рейсов из Вены в Москву и транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин по альтернативному маршруту еще отсутствует.

Что было ранее

Российская сторона накануне не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines прибытия самолета из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через пространство Беларуси.

Ранее Austrian Airlines приостановила полеты в воздушном пространстве Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA).

В МИД Австрии действия Москвы сочли "непостижимыми" и потребовали объяснений.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

По состоянию на четверг единственной кроме Эстонии страной ЕС, не запретившей полеты "Белавии", оставался Кипр.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь, а белорусским самолетам с 29 мая - в авиапространстве Украины.