Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
12240

Штайнмайер хочет снова баллотироваться на федерального президента Германии

Штайнмайер хочет снова баллотироваться на федерального президента Германии

КИЕВ. 28 мая. УНН. Действующий Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Цитата

“Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве федерального президента”, — сказал Штайнмайер журналистам.

Детали

Политик добавил, что хочет сопровождать страну на пути в будущее после пандемии.

Федеральное собрание определяет, кто будет Федеральным президентом. Срок полномочий — пять лет, следующие выборы состоятся в феврале 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в Германии: после активного роста — рейтинг “зеленых” начал падать

“Я знаю, что с самого начала не могу рассчитывать на большинство в Федеральном собрании”, — отметил Штайнмайер.

Дополнение

Франк-Вальтер Штайнмайер является членом Социал-демократической партии Германии, до своего президентства он возглавлял министерство иностранных дел страны.

В Укране известен своим предложением относительно метода имплементации минских соглашений, включающий проведение местных выборов на востоке Украины под наблюдением ОБСЕ, предоставление временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем — после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украины территории — предоставление постоянного особого статуса этим территориям.

Источник: УНН
Теги: Германия, Штайнмайер
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.