Штайнмайер хочет снова баллотироваться на федерального президента Германии

КИЕВ. 28 мая. УНН. Действующий Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен баллотироваться на второй срок. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

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“Я хотел бы баллотироваться на второй срок в качестве федерального президента”, — сказал Штайнмайер журналистам.

Детали

Политик добавил, что хочет сопровождать страну на пути в будущее после пандемии.

Федеральное собрание определяет, кто будет Федеральным президентом. Срок полномочий — пять лет, следующие выборы состоятся в феврале 2022 года.

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“Я знаю, что с самого начала не могу рассчитывать на большинство в Федеральном собрании”, — отметил Штайнмайер.

Дополнение

Франк-Вальтер Штайнмайер является членом Социал-демократической партии Германии, до своего президентства он возглавлял министерство иностранных дел страны.

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