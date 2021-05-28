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Труханов хочет запретить электросамокаты в Одессе

Труханов хочет запретить электросамокаты в Одессе

Геннадий Труханов

КИЕВ. 28 мая. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов хочет запретить электросамокаты. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Считаю необходимым временно запретить компаниям, предоставляющим услугу проката в Одессе, хаотичное размещение электросамокатов: на период, пока городскими службами не будет разработана Схема зонирования города, где будут обозначены места стоянки электросамокатов, режим эксплуатации и допустимая скорость движения в каждой зоне", - написал он.

Детали

Свою инициативу Труханов объясняет увеличением случаев травмирования одесситов и гостей города, в результате падения или столкновения электросамокатов.

"Вопрос серьезный, ведь речь идет о жизни и здоровьи людей", - написал политик, призывая народных депутатов внести электросамокаты в Правила дорожного движения.

В ответ на такую инициативу одесситы начали жаловаться Труханову на более насущные проблемы. Например, на падающие на головы обломки балконов и карнизов старых зданий.

"А также (ввести запрет, - ред.) на разрушение фасадов старых домов в центре города, которые не меньше угрожают людям...или для этого тоже обязательно нужны несчастные случаи...?", - написала одесситка Виктория Бевз.

"Есть травмы, просто не попадают в СМИ. А куски карнизов и балконов падают каждый день", - добавила жительница города Светлана Подпалая.

Дополнение

27 мая Труханов отчитался за свою работу в 2020 году. Главным событием года он назвал открытие нового входа в зоопарк.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, транспорт, мэр, Геннадий Труханов
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