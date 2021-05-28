Киев впервые попал в рейтинг Топ-100 городов мира

КИЕВ. 28 мая. УНН. В 2021 году Киев впервые вошел в сотню лучших городов мира в международном рейтинге компании "Resonance". Украинская столица, которая в прошлом году заняла 139 место, в этом году поднялась на 87. Об этом сообщает bestcities.org. информирует УНН.

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"Архитектурно одаренный, дружелюбный и креативный, Киев - это спокойная европейская столица на подъеме", - говорится в сообщении.

Детали

Мегаполисы оценивали по различным критериям, в частности смотрели на безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры и уровень развития бизнеса.

Первые три места среди лучших мировых городов заняли Лондон, Нью-Йорк и Париж.

Киев занял 87 место, оставив позади себя Минск, Ганновер, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.

"Киев, столица Украины, возможно, не первая европейская столица, которая приходит на ум, но она одна из самых ярких. Город - живая энциклопедия славянской истории, которой 1500 лет, - такой же красочный и яркий, как национальный флаг, со зданиями, раскрашенными как украинские писанки, и горизонтом, увенчанным золотыми куполами, блестящими на холмах над Днепром", - написали авторы рейтинга.

Украинская столица вошла в сотню лучших городов мира благодаря тому, что Киев занял 28 место в категории "Достопримечательности". Составители рейтинга отметили Киево-Печерскую Лавру и другие соборы.

"Музеи Киева занимают 27 место в мире и варьируются от очевидных (Национальный художественный музей) до "только в Киеве" (Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне)", - добавили авторы.

Напомним, Украина в мировом рейтинге счастья заняла 69-ю строчку среди 149 стран, включенных в отчет. Это является одним из самых низких показателей среди европейских стран. Самой счастливой страной мира уже четвертый год подряд признали Финляндию.