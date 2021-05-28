Израиль продлил запрет на поездки в Украину из-за COVID-19

КИЕВ. 28 мая. УНН. Власти Израиля продлили до 16 июня запрет на поездки в семь стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, в том числе и в Украину. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения Израиля, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Минздрав Израиля, в "красный" список попало 7 стран. Среди них: Украина, Эфиопия, Бразилия, Индия, Южная Африка, Мексика и Турция.

Отмечается, что жители Израиля по возвращении из этих стран должны будут уйти на двухнедельную самоизоляцию, даже если они прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели коронавирусом.

Напомним

С 23 мая Израиль возобновил международный туризм для ограниченного количества туристов из стран, где низкий уровень смертности, а также вакцинирована большая часть населения. Среди них США, Великобритания и Германия.

Еще 20 групп были выбраны в резерв, если какой-либо из первых 20 туроператоров не выполнит условия Израиля.

Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоен заявил, что министерство работает над тем, чтобы позволить большему количеству туристов приезжать, чтобы “восстановить индустрию туризма и вернуть сотни тысяч людей на рынок труда”.

Израильские власти считают, что сначала ограничение туризма небольшими группами — лучший способ контролировать и сдерживать распространение COVID-19, особенно новых вариантов. Планируется увеличить количество групп в июне и позволить индивидуальным туристам начать посещения в июле.

С 1 июня Израиль отменяет карантин, и все ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса.