Один миллион долларов за прививку: в США объявили победителя лотереи для вакцинированных
КИЕВ. 28 мая. УНН. Губернатор штата Огайо Майк Девайн объявил 12 мая специальную лотерею, считая, что она поспособствует активной вакцинации. По условию лотереи, нужно вакцинироваться и зарегистрироваться для участия. Об этом сообщает BBC, информирует УНН.
Детали
Так, уже более 270 тысяч человек зарегистрировались, чтобы выиграть приз в 1 миллион долларов, и более 100 тысяч молодых жителей американского штата зарегистрировались для получения полной четырехлетней стипендии в одном из университетов штата Огайо.
В среду американский штат Огайо объявил победителей своего первого розыгрыша лотереи. Так Еббигейл Бугенске выиграла первый приз штата Среднего Запада в размере 1 млн долларов, а подросток Джозеф Костелло выиграл первую стипендию колледжа, предложенную по той же схеме поощрения вакцинации.
Еще четыре счастливчика на выигрыш в размере 1 млн долларов и стипендии для колледжей будут объявляться каждую среду в течение следующих четырех недель в рамках программы.
Как сообщает BBC, эта лотерея на Covid-19, о которой слышали во всем мире, возродила инициативу по вакцинации и многие местные СМИ и радиостанции напоминают жителям вакцинироваться и зарегистрироваться для участия в лотерее. Сама же регистрация проходит онлайн и занимает менее одной минуты.
В заявлении офиса губернатора штата Огайо, говорится: "С 14 по 19 мая по сравнению с 7 по 12 мая вакцинация в Огайо увеличилась на 94% среди лиц в возрасте 16-17 лет, на 46% среди лиц в возрасте 18-19 лет и на 55% среди тех, кому от 20 до 49 лет".
Хотя администрация Байдена высоко оценила эту инициативу, не все в штате ее одобряют. Главный депутат парламента штата Огайо Эмилия Стронг Сайкс назвала это "серьезным злоупотреблением деньгами, которые могли бы помочь в продолжающемся кризисе".
Однако лотерея по стимулированию вакцинации распространилась на Нью-Йорк, Мэриленд, Орегон и Колорадо.
Добавим
По состоянию на понедельник более 5,2 миллиона человек в Огайо, по крайней мере, начали процесс вакцинации, или около 45% штата. Около 4,6 миллиона человек закончили вакцинацию, или 39% от штата.
В национальном масштабе больше 165 миллионов американцев начали процесс вакцинации, или около 50% населения. Полностью вакцинированы более 131 миллионов человек, или почти 40%.