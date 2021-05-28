Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9525

Украинские миротворцы участвуют в эвакуации населения Конго из-за извержения вулкана

Украинские миротворцы участвуют в эвакуации населения Конго из-за извержения вулкана

фотогалерея

КИЕВ. 28 мая. УНН. Из-за извержения вулкана в городе Гома, украинские миротворцы в Демократической Республике Конго участвуют в эвакуации населения и персонала Миссии ООН. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в связи с чрезвычайной ситуацией из-за извержения вулкана, сейсмической активности и наличия вулканической пыли, экипажи вертолетов 18-го отдельного вертолетного отряда привлечены к ежедневной эвакуации местного населения и персонала Миссии ООН.

В частности, инженерно-технический состав в экстремальных условиях осуществляет подготовку авиационной техники в повторных вылетов. Только за 27 мая 2021 года в безопасные районы было перевезено около 200 человек. Остальной личный состав отряда привлечен к охране базового лагеря и находится в постоянной готовности к переброске в безопасные районы.

Сегодня украинский вертолетный отряд остается единственным, кто выполняет полетные задания в условиях чрезвычайных ситуаций, за что высоко оценен руководством Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Дополнение

27 мая десятки тысяч людей были эвакуированы из города Гома в Демократической Республике Конго, опасаясь нового извержения вулкана. Ндима Конгба, военный губернатор провинции Северное Киву, приказал в четверг эвакуировать почти треть жителей города, заявив, что магма была обнаружена под Гомой и близлежащих озерах Киву.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, миротворцы, Африка, вулканы, Конго
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.