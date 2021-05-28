Украина о продлении мандата ОБСЕ: Россия стремится продолжать поставки оружия на оккупированные территории

КИЕВ. 28 мая. УНН. Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины. Об этом говорится в комментарии МИД Украины о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска “Гуково” и “Донецк”, передает УНН.

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"28 мая Постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 31 июля. Российская Федерация помешала продолжению мандата миссии на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин", - заявили в МИД.

Детали

По словам дипломатов, Министерство считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ.

Такое решение, подчеркивают в МИД, значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России.

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"Создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины. Российская Федерация должна неуклонно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, что остается критически важным для деэскалации ситуации безопасности и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - отметили в ведомстве.

Контекст

Ранее сегодня стало известно, что Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе на четыре месяца.

Добавим

Согласно с январским решением, мандат о размещении наблюдателей ОБСЕ действует на двух российских пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" на российско-украинской границе до 31 мая 2021 года.

Миссия ОБСЕ работает в указанных пунктах с 29 июля 2014 года.