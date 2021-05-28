Великобритания разрешила COVID-вакцину от Johnson & Johnson

КИЕВ. 28 мая. УНН. Британский регулятор лекарственных средств одобрил применение вакцины от COVID-19 компании Janssen - подразделения американской фирмы Johnson & Johnson. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в британском агентстве MHRA, передает УНН.

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"Вакцина от COVID-19 Janssen (дочерная компания Johnson & Johnson - ред.) сегодня получила одобрение регулирующих органов Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA)", - говорится в заявлении.

Детали

Это четвертая вакцина против COVID-19, разрешенная регулятором в Великобритании, и первая вакцина, одобренная для защиты от COVID-19, вакцинация которой проводится одной дозой препарата.

Кто может получить вакцину от COVID-19 Janssen

MHRA разрешает использование вакцины людям в возрасте 18 лет и старше. Решение о применении вакцины беременным или кормящим женщинам следует принимать после консультации с врачом после рассмотрения преимуществ и рисков. Люди, у которых есть аллергия на один из компонентов вакцины не должны получать вакцину.

Дополнение

По данным ВОЗ, в Соединенном Королевстве по состоянию на 28 мая 2021 года зарегистрировано 4 470 301 подтвержденный случай заболевания COVID-19 с 127 748 смертями. По состоянию на 24 мая 2021 года в Великобритании было введено 60 965 594 доз вакцин.

Между тем Великобритания сообщила о наибольшем после Индии количестве случаев "индийского" варианта коронавируса B.1.617, который был впервые зарегистрирован в Индии в октябре 2020 года.

ВОЗ 11 мая переквалифицировала вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, на "вариант, вызывающий беспокойство на глобальном уровне". ВОЗ заявляет, что нынешние вакцины продолжат быть эффективными против "индийского" варианта, хотя технический руководитель ВОЗ отметил, что могут быть некоторые доказательства "пониженной нейтрализации".

В то же время, ЕС и США ранее проверяли возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом. Тем временем немецкие ученые считают, что им удалось установить причину возникновения редких случаев тромбоза после использования вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson (J&J).