Застукали обнаженным в Zoom: канадский депутат во второй раз помочился на камеру
Уильям Амос
КИЕВ. 28 мая. УНН. Канадский депутат Уильям Амос снова был пойман врасплох камерой, менее чем через два месяца после того, как он появился полностью обнаженным в парламентской ленте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ib Times.
Детали
Депутат Квебека опубликовал заявление в Twitter в пятницу, в котором говорится, что во время виртуального заседания Палаты общин накануне он мочился на камеру.
"Прошлой ночью, когда я присутствовал на заседаниях Палаты общин виртуально, в непубличной обстановке, я помочился, не осознавая, что это произошло на камеру. Я глубоко смущен своими действиями и теми страданиями, которые они могли причинить кому-либо, кто был их свидетелем", - написал Амос.
Амос сказал, что инцидент был "случайным" и он может быть рассмотрен обществом, но, тем не менее, "абсолютно неприемлем" и что он безоговорочно приносит свои извинения. Он также сказал, что временно уходит с должности парламентского секретаря министра промышленности Франсуа-Филиппа Шампани и от работы в комитете, чтобы "искать помощи". Однако в заявлении не было объяснения, для чего ему нужна помощь.
Please see my statement. Veuillez lire ma déclaration. pic.twitter.com/ICc8WjqNZi- William Amos (@WillAAmos) May 28, 2021
Контекст
Амоса застали голым во время законодательного собрания Zoom в прошлом месяце. Изображение депутата, который стоит за столом между флагами Квебека и Канады, с интимным органом, прикрытым чем-то вроде мобильного телефона в одной руке, стало вирусным в социальных сетях после того, как депутат Себастьен Лемир распространил этот файл.
В то время Амос извинился за "досадную ошибку" и сказал, что случайно включил камеру, переодевавшись в рабочую одежду после пробежки.
"Я искренне извиняюсь перед своими коллегами в Палате общин за это непреднамеренное отвлечения внимания. Очевидно, это была честная ошибка, и это больше не повторится", - сказал он тогда.
Позже Лемир извинился за то, что сделал снимок.
Добавим
Амос является парламентским секретарем министра промышленности Франсуа-Филиппа Шампани, в провинции Квебек, Канады с 2015 года.