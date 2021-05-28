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К задержанной в Беларуси девушке Протасевича впервые допустили адвоката - СМИ

К задержанной в Беларуси девушке Протасевича впервые допустили адвоката - СМИ

София Сапега

КИЕВ. 28 мая. УНН. Адвоката задержанной в Минском аэропорту Софии Сапеги впервые допустили к ней с момента ареста. Об этом в комментарии телеканалу "Дождь" рассказал адвокат Софии Дмитрий Филанович, пишет УНН.

Детали

Адвокат отметил, что Сапега выглядит "бодрой", и она здорова. Он также отметил, что никакого физического насилия к ней не применялось.

Цитата:

"Она выглядит бодрой и здоровой. По ее словам, никакое физическое насилие к ней с момента задержания до настоящего времени не применялось. Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее решение ситуации", - рассказал Филанович.

Контекст

Софию Сапегу задержали 23 мая, в Минском аэропорту. Вместе с ней также был задержан белорусский журналист Роман Протасевич, который в данный момент находится в СИЗО в Минске.

Кроме того, в четверг, 27 мая, к Протасевичу впервые допустили адвоката. По словам защитницы задержанного Инессы Оленской, он чувствует себя хорошо.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, адвокаты, оппозиционер
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