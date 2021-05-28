ФК "Ювентус" вернул звездного наставника

КИЕВ. 28 мая. УНН. Пресс-служба "Ювентуса" сообщила о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера туринской команды, передает УНН со ссылкой на сайт "Старой синьоры".

Детали

На посту наставника "бьянконери" итальянский специалист сменил своего экс-подопечного Андреа Пирло, который был отправлен в отставку сегодня. О деталях подписанного соглашения пока информация отсутствует.

Аллегри уже тренировал "Ювентус" с 2014-го по 2019-й. После этого он оставался без работы. Специалист выиграл с командой 11 трофеев: пять чемпионских титулов, четыре Кубка и два Суперкубка Италии. Он дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал "Барселоне" и "Реалу".

Что было раньше

Пирло покинул пост наставника "Ювентуса". Туринский клуб в этом сезоне впервые за многие годы не стал чемпионом Италии, заняв четвертое место в Серии А.