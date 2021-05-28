Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 -0,0201  EUR: 33,57 -0,1072 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
13095

ФК "Ювентус" вернул звездного наставника

ФК "Ювентус" вернул звездного наставника

КИЕВ. 28 мая. УНН. Пресс-служба "Ювентуса" сообщила о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера туринской команды, передает УНН со ссылкой на сайт "Старой синьоры".

Детали

На посту наставника "бьянконери" итальянский специалист сменил своего экс-подопечного Андреа Пирло, который был отправлен в отставку сегодня. О деталях подписанного соглашения пока информация отсутствует.

Аллегри уже тренировал "Ювентус" с 2014-го по 2019-й. После этого он оставался без работы. Специалист выиграл с командой 11 трофеев: пять чемпионских титулов, четыре Кубка и два Суперкубка Италии. Он дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал "Барселоне" и "Реалу".

Что было раньше

Пирло покинул пост наставника "Ювентуса". Туринский клуб в этом сезоне впервые за многие годы не стал чемпионом Италии, заняв четвертое место в Серии А.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, тренер, Италия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.