Тело на поверхность воды подняли уже без признаков жизни: появились новые подробности смерти Виктора Гвоздя в Египте

КИЕВ. 28 мая. УНН. Экс-главе Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо во время дайвинга на египетском курорте Дахаб. Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

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"28 мая во время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-главе Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо. Спасатели подняли его тело на поверхность воды уже без признаков жизни. На берегу до приезда скорой ему делали сердечно-легочную реанимацию", - сообщили в МИД.

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В то же время, по данным ведомства, несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные мероприятия, медики констатировали его смерть.

Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, поддерживает связь с родными.

Напомним

В Египте после дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь.