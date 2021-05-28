Всплеск эмоций: Путин о событиях после посадки в Минске самолета Ryanair

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент России Владимир Путин назвал события вокруг Беларуси после посадки в Минске самолета Ryanair очередным витком всплеска эмоций, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

Президент РФ проводит в Сочи встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Спасибо, что приехали, как договаривались, договаривались об этом еще к очередному витку", - обратился Путин к Лукашенко, а президент Беларуси продолжил его фразу: "Всплеска эмоций". "Да, всплеска эмоций", - подтвердил Путин.

"Нам без этих событий есть о чем поговорить", - считает российский лидер.

Путин отметил, что после принудительной посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году со стороны Запада не было реакции.

"Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета и ничего, тишина", - сказал глава РФ.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

По состоянию на четверг единственной кроме Эстонии страной ЕС, не запретившей полеты "Белавии", оставался Кипр.