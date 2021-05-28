Что ждет рынок нефти от заседания ОПЕК+ во вторник: объяснили аналитики

КИЕВ. 28 мая. УНН. Аналитики считают, что Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, в том числе РФ, на заседании в следующий вторник скорее всего решат придерживаться осторожного графика возврата поставок нефти на рынок, согласованного в апреле. И что недавний скачок цен на нефть не останется незамеченным. Об этом пишет УНН со ссылкой на MarketWatch.

Детали

Цены на нефть идут по пути роста второй месяц подряд, при этом ожидается, что спрос на топливо в США вырастет, поскольку уик-энд в День памяти в США знаменует собой традиционное начало летнего сезона вождения в Америке. Однако возможное возобновление ядерной сделки с Ираном 2015 года грозит добавлением значительного количества нефти на мировой рынок.

Недавний рост цен на нефть “не останется незамеченным” на предстоящем собрании крупных производителей нефти, группы, известной как ОПЕК+, сказал главный рыночный стратег Blue Line Futures Филип Страйбл.

Согласно данным Dow Jones Market Data, рост в цене американской эталонной марки нефти WTI за месяц превышает 5%, а мировая эталонная марка нефти Brent в этом месяце выросла в цене более чем на 3% в расчете цен за четверг.

По словам Страйбла, учитывая растущий спрос и сокращение предложения, это может быть “лучшей возможностью” для ОПЕК+ увеличить добычу.

За последние четыре недели на рынке отмечалось, что запасы нефти в США, по данным Управления энергетической информации, “падают ниже” и остаются значительно ниже пятилетнего среднего показателя, “что делает поставки в летний сезон крайне ограниченными”, сказал Страйбл, предполагая, что эти факторы могут привести ОПЕК+ к продолжению постепенного увеличения добычи.

Действующее соглашение ОПЕК+ предусматривает постепенный рост добычи нефти. Это повышение началось в мае и продлится до июля.

В записке от четверга аналитики RBC Capital Markets заявили, что группа производителей “будет придерживаться осторожного графика возврата продукции”, согласованного в апреле.

Россия, вероятно, будет “стремиться ускорить темпы наращивания производства”, но министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман может призвать “сохранить более консервативный рост, учитывая большое количество случаев COVID в Индии и Японии, как и надвигающееся возвращение иранского экспорта во второй половине года”, заявили они.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном продолжаются с апреля. Соглашение между мировыми странами и Ираном может привести к отмене санкций США в отношении Тегерана, что позволит ему увеличить поставки нефти на мировой рынок.

Поскольку ядерная сделка с Ираном “кажется на пороге возрождения, отмена санкций может привести к добавлению на рынок еще 1,1 (миллиона баррелей в сутки) нефти к концу года”, сказал экономист Capital Economics, эксперт по Ближнему Востоку и США Джеймс Свонстон. Это может побудить остальную часть ОПЕК+ “занять более сдержанный подход к увеличению добычи, чтобы ослабить понижательное давление на цены на нефть”, добавил он.

Аналитики RBC Capital Markets заявили, что им известно о “склонности министра нефти Саудовской Аравии к неожиданным финалам”, но все же они думают, что его желание обеспечить “устойчивость и стабильность” на рынке заставит его пока продолжать текущий курс по добыче.

Это означает, что ОПЕК+, скорее всего, продолжит “постепенно” добавлять 350 тыс. баррелей в сутки и 441 тыс. баррелей в сутки в июне и июле соответственно, при этом Саудовская Аравия вернет 350 тыс. баррелей в сутки и 400 тыс. баррелей в сутки из-за одностороннего решения о сокращении с начала этого года, заявили аналитики.

Что было ранее

2 апреля Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, согласились ослабить ограничения добычи в мае-июле.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта 2020 года пережил “черный понедельник” — крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен — на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти. 12 апреля 2020 года страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.