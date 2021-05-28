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Самолет диктатора Чаушеску продали на аукционе за 120 тысяч евро

Самолет диктатора Чаушеску продали на аукционе за 120 тысяч евро

КИЕВ. 28 мая. УНН. Самолет Rombac, который входил в состав флота бывшего диктатора Румынии Николае Чаушеску, был продан на аукционе за 120 тыс. евро. Об этом сообщает Agence France-Presse, передает УНН.

Детали

Самолет был изготовлен в Бухаресте в 1986 году по лицензии Британской авиастроительной корпорации (BAC). Он был частью флота Чаушеску до декабря 1989 года, когда диктатор был свергнут и казнен вместе со своей женой.

После падения Чаушеску самолет был включен во флот государственной авиационной компании Romavia. Его на некоторое время заняли пакистанской компании Aero Asia, а затем оставили в ангаре.

На аукционе румынскому коллекционеру за 95 тыс. евро был продан автомобиль Paykan Hillman Hunter, подаренный Чаушеску шахом Ирана в 1974 году.

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Источник: УНН
Теги: самолет, аукцион
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