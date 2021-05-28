МИД обещает найти альтернативный рынок для украинских компаний, которые попадут под санкции Беларуси

КИЕВ. 28 мая. УНН. Министерства иностранных дел вместе с торговым представителем Украины найдут для компаний, которые пострадают от белорусских санкций, альтернативный рынок продаж. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает корреспондент УНН.

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"Про бизнес, касательно украинской экономики. Мы безусловно просчитывали, что Беларусь захочет сделать что-то в ответ. И мы готовы были к этому сценарию. И поэтому я хочу сказать, что любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины найдем и приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров" - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, Украина никаких экономических санкций против Беларуси не применяла, применяя другие элементы давления: это Беларусь решила применить механизм индивидуальных санкций.

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Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая.

Ранее Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

После этого стало известно, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, среди которых кондитерские изделия, шоколад и даже туалетная бумага.