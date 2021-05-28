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МИД обещает найти альтернативный рынок для украинских компаний, которые попадут под санкции Беларуси

МИД обещает найти альтернативный рынок для украинских компаний, которые попадут под санкции Беларуси

КИЕВ. 28 мая. УНН. Министерства иностранных дел вместе с торговым представителем Украины найдут для компаний, которые пострадают от белорусских санкций, альтернативный рынок продаж. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает корреспондент УНН.

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"Про бизнес, касательно украинской экономики. Мы безусловно просчитывали, что Беларусь захочет сделать что-то в ответ. И мы готовы были к этому сценарию. И поэтому я хочу сказать, что любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел, и мы вместе с торговым представителем Украины найдем и приложим все усилия, чтобы найти этой компании альтернативный рынок продажи ее товаров" - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, Украина никаких экономических санкций против Беларуси не применяла, применяя другие элементы давления: это Беларусь решила применить механизм индивидуальных санкций.

Добавим

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая.

Ранее Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

После этого стало известно, что Беларусь ввела режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров, среди которых кондитерские изделия, шоколад и даже туалетная бумага.

Источник: УНН
Теги: МИД, санкции, Украина, бизнес, Беларусь
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