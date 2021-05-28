СНБО еще не получил список сторонников режима Лукашенко для введения санкций - Данилов

КИЕВ. 28 мая. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины еще не получил санкционный пакет против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, передает корреспондент УНН.

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"В ЕАС есть процедуры. При всем уважении к господину Енину, документы должен подавать Кабинет министров. Этот вопрос должен быть сначала оговорен на заседании Кабинета министров, Кабинет министров должен принять соответствующее решение. Если будет такое решение и представление от премьер-министра, конечно, мы будем такой вопрос рассматривать. На эту минуту, таких документов у нас еще нет", - сообщил Данилов.

Детали

Ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, которые поддерживают режим Александра Лукашенко, который уже передали в Совет национальной безопасности и обороны Украины.