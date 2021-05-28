Легкая атлетика: Украина получила первую медаль сезона "Бриллиантовой лиги"

КИЕВ. 28 мая. УНН. Представитель легкой атлетики Украины Андрей Проценко завоевал награду на втором этапе "Бриллиантовой лиги", передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

На втором этапе “Бриллиантовой лиги”, который проходит в Дохе (Катар), в секторе для прыжков в высоту Проценко показал сегодня третий результат — 2 метра и 27 см.

Золотая награда в активе Ильи Иванчука (2,33 м), а серебряная медаль досталась Муртазу Баршиму из Катара (2,30 м).

Также в Дохе соревновалась Ольга Саладуха (сектор тройного прыжка) — это был ее первый старт с октября 2019 года. Опытная украинка показала лучший результат 14,04 метра, заняла шестую позицию.

Дополнение

Третий этап Бриллиантовой лиги пройдет во Флоренции 10 июня.