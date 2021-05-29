С сегодняшнего дня Украина закрыла небо для самолетов из Беларуси

КИЕВ. 29 мая. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу, 28 мая, поддержал запрет для белорусских самолетов входить в воздушное пространство Украины с 29 мая. Об этом сообщили в правительстве и Министерстве инфраструктуры, передает УНН.

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“С 00:00 29 мая 2021 года вводится запрет на использование воздушного пространства Украины, воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь”, — сообщили в министерстве.

Детали

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, пока команда его ведомства совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. “Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров”, — сказал министр.

Исполнение протокольного поручения возлагается на Мининфраструктуры, Госавиаслужбу, ГП “Украэрорух”.

Госавиаслужба и МИД должны в установленном порядке обеспечить соответствующие меры и информирования о указанный запрет соответствующие органы Республики Беларусь.