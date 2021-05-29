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Данилов: мы склонны к мнению, что сбитие самолета МАУ над Тегераном было террористичним актом, связанным с убийством Сулеймани

Данилов: мы склонны к мнению, что сбитие самолета МАУ над Тегераном было террористичним актом, связанным с убийством Сулеймани

КИЕВ. 29 мая. УНН. Украина сегодня все больше склоняется к мысли, что сбитие самолета МАУ в небе над Тегераном в январе 2020 года было террористичним актом отношению к украинскому самолету. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я могу сегодня сказать о том, что мы склонны к мнению того решения, которое принял канадский суд о том, что это был террористичний акт по отношению к украинскому самолету. Мы сегодня все больше склоняемся к такому мнению и сразу это мнение подтвердили”, — сказал Данилов.

Детали

Секретарь СНБО напомнил, что накануне сбивания самолета в Иране происходили определенные политические процессы.

“Там накануне был убит генерал Сулеймани. И конечно, по тем канонам, которые существуют в этой стране, они должны были объявить джихад, должны были объявить войну американцам. Для того, чтобы это передернуть, нужна было какое-то событие, которое выйдет на совершенно другой угол зрения. Это наше мнение. Конечно, наши политики могут ошибаться, но мы это рассматриваем сегодня как главное, и у нас эта идея была с самого начала”, — добавил он.

Контекст

Верховный суд Онтарио на прошлой неделе пришел к выводу, что сбивание самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины в небе над иранской столице Тегеране было преднамеренным террористическим актом.

Источник: УНН
Теги: суд, Канада, СНБО, Украина, терроризм, Иран
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