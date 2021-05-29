На Буковине обнаружили 62 новых случая коронавируса за сутки

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 62 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 149 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 181 случаев болезни. За последние сутки 149 человек выздоровели, 76 172 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1762 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 476 ПЦР-исследований и 553 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 196 673 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 232 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.