Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты 56295
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
13500

Баскетбол: "Днепр" одержал победу на старте полуфинальной серии Суперлиги

Баскетбол: "Днепр" одержал победу на старте полуфинальной серии Суперлиги

КИЕВ. 29 мая. УНН. БК "Днепр" победил дома "Прометей" в стартовом поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Детали

Днепряне на правах хозяев со стартовых атак пытались диктовать сопернику свои условия. После перерыва у хозяев завелся Санон, который впоследствии вышел в лидеры результативности команды, обойдя Террела. В общем днепряне улучшили попадания из-за трехочковой линии. Уже в начале заключительной четверти днепряне на 12 очков опережали гостей — самая большая разница с самого начала. У гостей на нашлось аргументов, чтобы отыграться на последних минутах. Поэтому “Днепр” завоевал стартовую победу в полуфинальной серии плей-офф — 72:63.

Самым результативным у победителей стали Санон (19 очков) и Террел (15). У соперников 14 очками ответил Сидоров, 12-ю Майерс.

Дополнение

Второй матч серии команды играют в Днепре 30 мая.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.