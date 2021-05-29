В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, которая исчезла в начале мая

КИЕВ. 29 мая. УНН. Пропавшую в Турции украинский альпинистку Яну Кривошею, которая бесследно исчезла в начале мая, нашли мертвой рядом с вершиной горы Геиксевриси. Об этом пишет украинский портал Турции Ukr-Ayna, передает УНН.

Цитата

“В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии”, — говорится в сообщении.

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Детали

По предварительным данным, альпинистка Яна Кривошея, которую искали в течение месяца, могла погибнуть, упав со скалы.

Тело погибшей украинской альпинистки достали со скал и направили в Институт судебной медицины, где специалистам предстоит установить точную причину смерти.

Дополнение

Ранее СМИ писали, что последний раз телефон Яны раз был в сети 4 мая в районе города Манавгат, и эти участки гор сразу проверили спасатели, но девушку не нашли. В горах в районе Анталии спасателям удалось найти палатку Яны: часть ее вещей была на месте, но отсутствовали два рюкзака.

Поисково-спасательная операция местная власть развернула и в самом городе Манавгат, поскольку силовики рассматривали версию, что украинская альпинистка могла пропасть не в горах, а именно в населенном пункте.