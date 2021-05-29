Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,53 0,0000  EUR: 33,57 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты
Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси приведет к резкому росту цен на топливо - эксперты 56295
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
29850

В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, которая исчезла в начале мая

В горах Турции нашли тело украинской альпинистки, которая исчезла в начале мая

КИЕВ. 29 мая. УНН. Пропавшую в Турции украинский альпинистку Яну Кривошею, которая бесследно исчезла в начале мая, нашли мертвой рядом с вершиной горы Геиксевриси. Об этом пишет украинский портал Турции Ukr-Ayna, передает УНН.

Цитата

“В течение нескольких недель ее искали разные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Альпинисты и туристы: в закрытом на локдаун Непале застряли 107 украинцев, у четырех — COVID-19

Детали

По предварительным данным, альпинистка Яна Кривошея, которую искали в течение месяца, могла погибнуть, упав со скалы.

Тело погибшей украинской альпинистки достали со скал и направили в Институт судебной медицины, где специалистам предстоит установить точную причину смерти.

Дополнение

Ранее СМИ писали, что последний раз телефон Яны раз был в сети 4 мая в районе города Манавгат, и эти участки гор сразу проверили спасатели, но девушку не нашли. В горах в районе Анталии спасателям удалось найти палатку Яны: часть ее вещей была на месте, но отсутствовали два рюкзака.

Поисково-спасательная операция местная власть развернула и в самом городе Манавгат, поскольку силовики рассматривали версию, что украинская альпинистка могла пропасть не в горах, а именно в населенном пункте.

Источник: УНН
Теги: Украина, погибшие, гибель, Турция, альпинисты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.