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Конституционный суд Мали объявил полковника Гоиту временным президентом страны

Конституционный суд Мали объявил полковника Гоиту временным президентом страны

КИЕВ. 29 мая. УНН. Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на постановление суда, пердеае УНН.

Детали

Согласно документу, полковник Гоиту будет выполнять обязанности “временного президента для руководства переходным процессом в стране до момента его завершения”.

Напомним

18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот. Временным президентом 21 сентября был избран бывший министр обороны полковник в отставке Более Ндао, а лидер переворота Ассими Гоиту стал вице-президентом.

24 мая нынешнего года временный президент Более Ндао и временный премьер-министр Моктар Уан были задержаны военными, а вице-президент Ассими Гоиту сообщил, что лишил президента и премьера полномочий из-за нарушения ими принятой в августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. В минувшую среду военные объявили, что Ба Ндао и Моктар Уан подали в отставку и покинули свои посты. Несколько часов спустя Гоиту заявил, что взял на себя функции главы государства.

Источник: УНН
Теги: Президент, Мали
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