Конституционный суд Мали объявил полковника Гоиту временным президентом страны

КИЕВ. 29 мая. УНН. Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на постановление суда, пердеае УНН.

Детали

Согласно документу, полковник Гоиту будет выполнять обязанности “временного президента для руководства переходным процессом в стране до момента его завершения”.

Напомним

18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот. Временным президентом 21 сентября был избран бывший министр обороны полковник в отставке Более Ндао, а лидер переворота Ассими Гоиту стал вице-президентом.

24 мая нынешнего года временный президент Более Ндао и временный премьер-министр Моктар Уан были задержаны военными, а вице-президент Ассими Гоиту сообщил, что лишил президента и премьера полномочий из-за нарушения ими принятой в августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. В минувшую среду военные объявили, что Ба Ндао и Моктар Уан подали в отставку и покинули свои посты. Несколько часов спустя Гоиту заявил, что взял на себя функции главы государства.