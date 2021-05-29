Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 170 млн человек

КИЕВ. 29 мая. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 захворыло уже более 170 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 170,126,628 человек, из них выздоровели 151,955,896 человек. Количество умерших возросло до 3,537,568.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (34,022,657), Индия (27,719,431), Бразилия (16,392,657), Франция (5,646,897), Турция (5,228,322), Россия (5,044,459), Великобритания (4,477,705) и Италия (4,209,707).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (608,961), Бразилии (459,171) и Индия (322,384).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 196 673 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 50 232 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.