Во Вьетнаме обнаружили гибрид индийского и британского вариантов коронавируса

КИЕВ. 29 мая. УНН. В министерстве здравоохранения Вьетнама заявили, что в стране обнаружен новый мутант коронавируса, представляющий собой гибрид индийского и британского вариантов SARS-CoV-2. Об этом объявил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг, передает УНН.

Детали

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, новая мутация коронавируса очень быстро распространяется воздушно-капельным путем.

Считается, что эти варианты более заразны. Так называемый британский вариант, или B.1.1.7, был впервые обнаружен в октябре и в последующие месяцы вызвал взрывной рост числа заражений, в том числе в Западной Европе.

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Мутация, которая впервые обнаружена в Индии, B.1.617, за последние месяцы заразила миллион человек. В Индии обнаружено до 400 тыс. новых случаев заражения, а число погибших ежедневно превышает 4 тыс. человек.

Дополнение

По данным Университета Джона Хопкинса, Вьетнам до сих пор практически не пострадал от коронапандемии. На сегодняшний день выявлено почти 6,4 тыс. случаев заражения, и по меньшей мере 47 человек умерли.

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В этом месяце, однако, наблюдается постоянный рост ежедневного числа инфекций. В последнюю неделю апреля среднесуточное значение не превышало 10. На этой неделе среднесуточный показатель уже превысил 200 инфекций.