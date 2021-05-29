В Индии зафиксирован самый низкий ежедневный прирост случаев COVID-19 за 45 дней

КИЕВ. 29 мая. УНН. Индия сообщила в субботу о 173 790 новых случаев заражения коронавирусом за предыдущие 24 часа, что является самым низким суточным приростом за 45 дней, в то время как количество смертей возросло на 3617 случая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава страны.

Детали

Это уже третий раз с 13 апреля, когда в Индии зарегистрировано менее 200 000 случаев заболевания COVID-19. 25 мая в Индии было зарегистрировано 196 000 тысяч случаев COVID-19, а 28 мая - 186 364 случая.

Согласно данным министерства здравоохранения, общее количество случаев коронавирусной инфекции достигло 27,7 миллиона, а погибших уже - 322 512 человек.

За последние 18 дней в Индии зарегистрировано более 68 000 смертей.

Контекст

24 мая Индия преодолела рубеж в три миллиона смертей из-за коронавирусной инфекцией, став третьей страной в мире после США и Бразилии, перешагнувшей этот рубеж.

Так, в Индии зарегистрировано рекордное суточное количество смертей от COVID-19 ровно неделю назад: 4529 смертей. К слову, в США в январе зафиксировано 4468 смертей и - 4211 в Бразилии 6 апреля.

После нескольких недель упорной борьбы со второй волной число новых случаев заболевания COVID-19 в стране впервые упало ниже отметки в 200 тысяч. При этом лишь 7 мая в Индии зафиксировали рекордный показатель в 414 188 случаев.