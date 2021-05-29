Байден считает, что Си Цзиньпин верит в способность Китая "завладеть Америкой до 2035 года"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент США Джо Байден заявил, что глава КНР Си Цзиньпин считает, что Китай сможет "завладеть Америкой до 2035 года". Такую заявление лидер США сделал в пятницу, выступая перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния, пишет УНН.

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"Мы находимся в сражении между демократиями и автократиями. Чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу. Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, 70 тыс. миль (112,6 тыс. км) проехали в Китае и здесь. Он твердо верит, что Китай до '30, '35 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения", - отметил Байден.

Дополнение

Первые для администрации президента США Джо Байдена американо-китайские переговоры на высоком уровне, которые в марте состоялись в Анкоридже в Аляске, начались с резкой публичной перепалки между сторонами перед камерами.

В начале мая Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в более агрессивных действиях за рубежом и более репрессивных действиях внутри страны. Он сказал в интервью CBS News, что США не хотят сдерживать Китай, но не позволят ему подорвать международный порядок, основанный на правилах. Он отметил, что военная конфронтация глубоко противоречит интересам обеих стран.

В последнее время между странами резко возросла напряженность из-за торговли, обвинений в шпионаже и пандемии.